Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса - 29.05.2026, ПРАЙМ
Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса
2026-05-29T23:49+0300
экономика
бизнес
ближний восток
ормузский пролив
ближний восток
ормузский пролив
бизнес, ближний восток, ормузский пролив
Экономика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
23:49 29.05.2026
 
Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса

Nikkei Asia: Pan Pacific в июне начнет продавать товары в черно-белой упаковке

Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Крупный японский ритейлер Pan Pacific International Holdings (PPIH) планирует в июне начать продавать товары эконом-сегмента в черно-белой упаковке на фоне дефицита чернил из-за ближневосточного кризиса, сообщает издание Nikkei Asia.
"Компания Pan Pacific International Holdings (PPIH), управляющая сетью магазинов Don Quijote, планирует в июне запустить недорогую собственную торговую марку, которая будет использовать черно-белую упаковку для снижения затрат, что позволит розничным магазинам компании предлагать одни из самых низких цен в отрасли", - говорится в сообщении.
Издание указывает, что под новой торговой маркой EDRP будут продаваться дешевые товары повседневного спроса. Планируется, что новый бренд будет состоять из 26 наименований, таких как упаковки салфеток по 5 штук, бутилированная вода объемом 500 миллилитров и спагетти массой пачки 1 килограмм. При этом, как пишет Nikkei Asia, компания планирует выпускать данную линейку товаров с ценами примерно на 40% ниже, чем у конкурирующих японских брендов.
Издание отмечает, что дизайн упаковки будет состоять только из указания названия продукта и логотипа бренда, а образцом для него будет служить символ японской иены. Это, как указывается в сообщении, является одной из попыток решить проблему нехватки нафты и чернил, которая возникла на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Отмечается, что фактическое закрытие Ормузского пролива вызвало дефицит нафты - промежуточного продукта в процессе переработки нефти, который используется в производстве пластмасс и чернил. Поэтому ритейлеры стремятся сократить затраты и при этом сохранить конкурентоспособность, в том числе переосмысливая дизайн упаковки.
Pan Pacific International Holdings (PPIH) была основана в 1980 году. Владеет сетью из 150 магазинов с ассортиментом из более 45 тысяч потребительских товаров разного класса.
