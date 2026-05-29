https://1prime.ru/20260529/yaponiya-870337258.html

Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса

Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса - 29.05.2026, ПРАЙМ

Японский ритейлер будет продавать товары в черно-белых цветах из-за кризиса

Крупный японский ритейлер Pan Pacific International Holdings (PPIH) планирует в июне начать продавать товары эконом-сегмента в черно-белой упаковке на фоне... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T23:49+0300

2026-05-29T23:49+0300

2026-05-29T23:49+0300

экономика

бизнес

ближний восток

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Крупный японский ритейлер Pan Pacific International Holdings (PPIH) планирует в июне начать продавать товары эконом-сегмента в черно-белой упаковке на фоне дефицита чернил из-за ближневосточного кризиса, сообщает издание Nikkei Asia. "Компания Pan Pacific International Holdings (PPIH), управляющая сетью магазинов Don Quijote, планирует в июне запустить недорогую собственную торговую марку, которая будет использовать черно-белую упаковку для снижения затрат, что позволит розничным магазинам компании предлагать одни из самых низких цен в отрасли", - говорится в сообщении. Издание указывает, что под новой торговой маркой EDRP будут продаваться дешевые товары повседневного спроса. Планируется, что новый бренд будет состоять из 26 наименований, таких как упаковки салфеток по 5 штук, бутилированная вода объемом 500 миллилитров и спагетти массой пачки 1 килограмм. При этом, как пишет Nikkei Asia, компания планирует выпускать данную линейку товаров с ценами примерно на 40% ниже, чем у конкурирующих японских брендов. Издание отмечает, что дизайн упаковки будет состоять только из указания названия продукта и логотипа бренда, а образцом для него будет служить символ японской иены. Это, как указывается в сообщении, является одной из попыток решить проблему нехватки нафты и чернил, которая возникла на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что фактическое закрытие Ормузского пролива вызвало дефицит нафты - промежуточного продукта в процессе переработки нефти, который используется в производстве пластмасс и чернил. Поэтому ритейлеры стремятся сократить затраты и при этом сохранить конкурентоспособность, в том числе переосмысливая дизайн упаковки. Pan Pacific International Holdings (PPIH) была основана в 1980 году. Владеет сетью из 150 магазинов с ассортиментом из более 45 тысяч потребительских товаров разного класса.

https://1prime.ru/20260529/chay-870306452.html

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ближний восток, ормузский пролив