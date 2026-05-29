Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила компания.

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям общества по итогам деятельности общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении. Годовое общее собрание акционеров ЮГК пройдет 30 июня в Челябинске, уточняется в материалах компании. На нем акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли и убытков компании по результатам прошлого года, в том числе выплаты дивидендов. Помимо этого, в ходе собрания будут рассматриваться вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также об избрании членов совета директоров ЮГК. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 5 июня. В последний раз ЮГК объявляла дивиденды в 2021 году по результатам 2019 и 2020 годов - в размере 0,004 рубля и 0,01 рубля на одну акцию соответственно. Согласно дивидендной политике, компания может распределить не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, если коэффициент долговой нагрузки не превышает 3. Чистая прибыль "Южуралзолота" по МСФО в прошлом году выросла до 16,02 миллиарда рублей с 8,839 миллиарда в 2024 году. При этом отношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло 1,97. Порядка 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении. Росимущество ранее в мае выставляло на торги бывшие активы Струкова со стартовой ценой в 162 миллиарда рублей (в том числе долю в ЮГК за 140,437 миллиарда), однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Повторные торги в форме голландского аукциона с прежней начальной стоимостью также не состоялись из-за решения о признании только одного претендента участником (при этом он не назывался).

