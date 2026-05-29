Зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 3% в реальном выражении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 3% в реальном выражении
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 3% в реальном выражении, такой прогноз дал генеральный директор АКРА Владимир Гусаков в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ. "Согласно нашему базовому прогнозу, среднемесячные зарплаты в 2026 году должны вырасти на величины порядка 3% в реальном выражении, что соответствует 8-9% в номинале", - отметил Гусаков. При этом темпы роста зарплат будут выше, чем темпы роста производительности труда, прогнозирует Гусаков. Из-за этого компании будут стремиться автоматизировать процессы и внедрять новые технологии. "В некоторых сферах это уже возможно благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта – услугах, ИТ, торговле, финансах, административной деятельности и управлении", - заключил генеральный директор АКРА. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они показали рост на 4,4%. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
05:27 29.05.2026
 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 3% в реальном выражении, такой прогноз дал генеральный директор АКРА Владимир Гусаков в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.
"Согласно нашему базовому прогнозу, среднемесячные зарплаты в 2026 году должны вырасти на величины порядка 3% в реальном выражении, что соответствует 8-9% в номинале", - отметил Гусаков.
При этом темпы роста зарплат будут выше, чем темпы роста производительности труда, прогнозирует Гусаков. Из-за этого компании будут стремиться автоматизировать процессы и внедрять новые технологии.
"В некоторых сферах это уже возможно благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта – услугах, ИТ, торговле, финансах, административной деятельности и управлении", - заключил генеральный директор АКРА.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
