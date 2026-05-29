https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870302759.html
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии - 29.05.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии
Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T05:23+0300
2026-05-29T05:23+0300
2026-05-29T05:23+0300
белоруссия
украина
киев
владимир зеленский
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.По словам Дмитрука, глава киевского режима пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Тем не менее, это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат."Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Дмитрук.В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
белоруссия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, киев, владимир зеленский, рада, в мире
БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Рада, В мире
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии
Дмитрук заявил, что Зеленский может готовить диверсии против Белоруссии