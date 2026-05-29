Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870302759.html
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии - 29.05.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии
Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T05:23+0300
2026-05-29T05:23+0300
белоруссия
украина
киев
владимир зеленский
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.По словам Дмитрука, глава киевского режима пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Тем не менее, это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат."Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Дмитрук.В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
белоруссия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, украина, киев, владимир зеленский, рада, в мире
БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Рада, В мире
05:23 29.05.2026
 
Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии

Дмитрук заявил, что Зеленский может готовить диверсии против Белоруссии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.
По словам Дмитрука, глава киевского режима пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Тем не менее, это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат.
"Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Дмитрук.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
 
БЕЛОРУССИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийРадаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала