https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870302759.html

Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии

Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии - 29.05.2026, ПРАЙМ

Депутат Рады предупредил о замыслах Зеленского против Белоруссии

Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T05:23+0300

2026-05-29T05:23+0300

2026-05-29T05:23+0300

белоруссия

украина

киев

владимир зеленский

рада

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.По словам Дмитрука, глава киевского режима пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Тем не менее, это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат."Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Дмитрук.В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.

белоруссия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, украина, киев, владимир зеленский, рада, в мире