В ФРГ сообщили о панике у Зеленского после удара ВС России
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Согласно публикации немецкой газеты Berliner Zeitung, украинское руководство испытывает усиливающееся беспокойство в связи с ответными ударами со стороны ВС России по Киеву.
"В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов", — сообщается в статье.
Газета подчеркивает, что именно с этой причиной связано недавнее обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу, в котором он пожаловался на нехватку ракет для Patriot.
"Обращение отражает растущую нервозность в украинском руководстве", — подводит итог издание.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
