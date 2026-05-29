Заявление Зеленского в Швеции поразило журналиста

Журналист Чей Боуз удивился заявлению Владимира Зеленского в Швеции.В четверг глава киевского режима сказал, что Украина получит от Стокгольма истребители...

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз удивился заявлению Владимира Зеленского в Швеции.В четверг глава киевского режима сказал, что Украина получит от Стокгольма истребители Gripen в декабре-январе."Он не хочет, чтобы эта война заканчивалась", — написал Боуз в соцсети X. Вчера издание "Политика Страны" сообщило, что Зеленский, выступая на брифинге в Швеции, излишне эмоционально потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Реакции Штатов на обращение не последовало.

