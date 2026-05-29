На Западе сообщили о панике Зеленского после ударов ВС России
Владимир Зеленский опасается новых ударов возмездия со стороны России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T23:34+0300
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский опасается новых ударов возмездия со стороны России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного <…> российского удара по Киеву, когда использовалась ракета "Орешник", — отметил аналитик.По мнению Меркуриса, глава киевского режима опасается новых атак по центрам принятия решений после предупреждений российского МИД."Именно поэтому, осознавая слабую защиту киевской системы ПВО, Зеленский умоляет американцев помочь улучшить ее", — заключил эксперт.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский направил письмо президенту США с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним на фоне растущего дефицита боеприпасов у ВСУ. Ответа от американской стороны не последовало.В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.В ответ российские военные нанесли удар возмездия по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник в МИД сообщили, что Россия в ответ на атаки ВСУ по мирному населению продолжит наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, в связи с чем министерство рекомендовало дипломатам и сотрудникам международных организаций покинуть город, а жителям — держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.
Киев, США, Владимир Зеленский, МИД, ВСУ, ЛНР, Дональд Трамп
Меркурис: письмо Зеленского Трампу связано со страхом новых ударов ВС России