https://1prime.ru/20260529/zoloto-870291271.html

Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей

Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей - 29.05.2026, ПРАЙМ

Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей

Многие россияне уверены, что инвестиции в золото требуют крупных сумм — минимум 50-100 тысяч рублей за монету или слиток. Однако генеральный директор сервиса... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T06:06+0300

2026-05-29T06:06+0300

2026-05-29T06:06+0300

финансы

георгий победоносец

омс

биржевые цены на золото

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869179028_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_567b967c284e531fdd4215e0b3b15450.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Многие россияне уверены, что инвестиции в золото требуют крупных сумм — минимум 50-100 тысяч рублей за монету или слиток. Однако генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф объяснил агентству "Прайм", что при желании вложиться в драгметалл можно даже с одной тысячей рублей — вопрос лишь в выборе инструмента и понимании его особенностей.По словам эксперта, самый доступный способ — обезличенные металлические счета (ОМС). Большинство крупных банков позволяют открыть позицию буквально от 0,1 грамма золота. При текущей цене около 10 450 рублей за грамм это составляет чуть больше тысячи рублей."Однако у ОМС есть нюанс: инвестор не владеет физическим металлом, а спред (разница между ценой покупки и продажи) может быть существенным. Поэтому для долгосрочного хранения капитала эксперты все же рекомендуют физическое золото", - советует он.Самый бюджетный вариант физического металла — инвестиционная монета "Георгий Победоносец" весом 3,11 грамма, которая стоит около 50 тысяч рублей. Это почти вдвое дешевле стандартного 10-граммового слитка (около 110 тысяч рублей). Кроме того, теперь появились вклады в золотых слитках: инвестор покупает слиток и размещает его в банке, избавляясь от расходов на хранение и получая небольшой процент (до 1% годовых).Для самых маленьких сумм (менее тысячи рублей) подойдут биржевые фонды на золото (БПИФ). Они позволяют купить долю в активе практически на любую сумму, но ежегодные комиссии управляющих могут достигать 2%, что на длинной дистанции снижает доходность, заключил Мольдерф.

https://1prime.ru/20260528/sverkhdokhod-870222620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, георгий победоносец, омс, биржевые цены на золото, золото