Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей - 29.05.2026, ПРАЙМ
Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей
Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей
Финансы, Георгий Победоносец, ОМС, биржевые цены на золото, золото
Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей

Мольдерф: вложить в золото можно от нескольких тысяч рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Производство золотых слитков на Московском монетном дворе
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Многие россияне уверены, что инвестиции в золото требуют крупных сумм — минимум 50-100 тысяч рублей за монету или слиток. Однако генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф объяснил агентству "Прайм", что при желании вложиться в драгметалл можно даже с одной тысячей рублей — вопрос лишь в выборе инструмента и понимании его особенностей.
По словам эксперта, самый доступный способ — обезличенные металлические счета (ОМС). Большинство крупных банков позволяют открыть позицию буквально от 0,1 грамма золота. При текущей цене около 10 450 рублей за грамм это составляет чуть больше тысячи рублей.
"Однако у ОМС есть нюанс: инвестор не владеет физическим металлом, а спред (разница между ценой покупки и продажи) может быть существенным. Поэтому для долгосрочного хранения капитала эксперты все же рекомендуют физическое золото", - советует он.
Самый бюджетный вариант физического металла — инвестиционная монета "Георгий Победоносец" весом 3,11 грамма, которая стоит около 50 тысяч рублей. Это почти вдвое дешевле стандартного 10-граммового слитка (около 110 тысяч рублей). Кроме того, теперь появились вклады в золотых слитках: инвестор покупает слиток и размещает его в банке, избавляясь от расходов на хранение и получая небольшой процент (до 1% годовых).
Для самых маленьких сумм (менее тысячи рублей) подойдут биржевые фонды на золото (БПИФ). Они позволяют купить долю в активе практически на любую сумму, но ежегодные комиссии управляющих могут достигать 2%, что на длинной дистанции снижает доходность, заключил Мольдерф.
 
