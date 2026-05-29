Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей
2026-05-29T06:06+0300
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Многие россияне уверены, что инвестиции в золото требуют крупных сумм — минимум 50-100 тысяч рублей за монету или слиток. Однако генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф объяснил агентству "Прайм", что при желании вложиться в драгметалл можно даже с одной тысячей рублей — вопрос лишь в выборе инструмента и понимании его особенностей.По словам эксперта, самый доступный способ — обезличенные металлические счета (ОМС). Большинство крупных банков позволяют открыть позицию буквально от 0,1 грамма золота. При текущей цене около 10 450 рублей за грамм это составляет чуть больше тысячи рублей."Однако у ОМС есть нюанс: инвестор не владеет физическим металлом, а спред (разница между ценой покупки и продажи) может быть существенным. Поэтому для долгосрочного хранения капитала эксперты все же рекомендуют физическое золото", - советует он.Самый бюджетный вариант физического металла — инвестиционная монета "Георгий Победоносец" весом 3,11 грамма, которая стоит около 50 тысяч рублей. Это почти вдвое дешевле стандартного 10-граммового слитка (около 110 тысяч рублей). Кроме того, теперь появились вклады в золотых слитках: инвестор покупает слиток и размещает его в банке, избавляясь от расходов на хранение и получая небольшой процент (до 1% годовых).Для самых маленьких сумм (менее тысячи рублей) подойдут биржевые фонды на золото (БПИФ). Они позволяют купить долю в активе практически на любую сумму, но ежегодные комиссии управляющих могут достигать 2%, что на длинной дистанции снижает доходность, заключил Мольдерф.
