Адвокат Euroclear подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ - 30.05.2026, ПРАЙМ
Адвокат Euroclear подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ
2026-05-30T19:31+0300
19:31 30.05.2026
 
Адвокат Euroclear подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Представитель Euroclear в суде, адвокат Максим Кульков подтвердил РИА Новости, что ответчик обжаловал судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению.
"Могу подтвердить, что мы подали жалобу на неделе", - сказал Кульков.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
