Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260530/avtomobili-870340050.html
СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США
СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США - 30.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США
Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автомобильных компаний в США, сообщает телеканал CNBC со... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T04:26+0300
2026-05-30T04:26+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
китай
mercedes
cnbc
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870340050.jpg?1780104415
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автомобильных компаний в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли. Телеканал отмечает, что в конгрессе США рассматривается новый двухпартийный законопроект, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, "имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, например, Китая, импортировать, продавать или производить автомобили для продажи в США". "Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении телеканала. Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC, ранее известная как Beijing Automotive Industrial.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, китай, mercedes, cnbc, конгресс сша
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Mercedes, CNBC, Конгресс США
04:26 30.05.2026
 
СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США

CNBC: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за запрета китайских компаний

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автомобильных компаний в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.
Телеканал отмечает, что в конгрессе США рассматривается новый двухпартийный законопроект, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, "имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, например, Китая, импортировать, продавать или производить автомобили для продажи в США".
"Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении телеканала.
Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC, ранее известная как Beijing Automotive Industrial.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАКИТАЙMercedesCNBCКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала