СМИ: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США
2026-05-30T04:26+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автомобильных компаний в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.
Телеканал отмечает, что в конгрессе США рассматривается новый двухпартийный законопроект, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, "имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, например, Китая, импортировать, продавать или производить автомобили для продажи в США".
"Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении телеканала.
Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC, ранее известная как Beijing Automotive Industrial.
CNBC: автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за запрета китайских компаний
