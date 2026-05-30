Балицкий сообщил о штатном логистическом обеспечении Запорожской области - 30.05.2026, ПРАЙМ
Балицкий сообщил о штатном логистическом обеспечении Запорожской области
21:48 30.05.2026
 
Балицкий сообщил о штатном логистическом обеспечении Запорожской области

Балицкий: логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, логистика товаров также функционирует, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.
"Определенные логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что дефицита в магазинах нет, поставки по федеральной трассе не прекращались, а грузовые перевозки не останавливались. Подчеркивается, что проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки.
Движение по трассе "Новороссия" в Крым и ДНР осуществляется штатно
