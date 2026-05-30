Пути объезда трассы "Новороссия" проработаны, заявил Балицкий

2026-05-30T21:51+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Проработаны альтернативные пути объезда трассы Р-280 "Новороссия" в зависимости от оперативной обстановки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Балицкий ранее сообщил, что в регионе присутствуют определенные логистические трудности, но они носят локальный и временный характер, в целом логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме. "Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки", - написал губернатор в канале на платформе "Макс". Он подчеркнул, что работа ведется в постоянной координации с властями ДНР и Херсонской области, и призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.

