Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/belogorev-870226339.html
Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют
Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют - 30.05.2026, ПРАЙМ
Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют
Европа может оказаться в критической ситуации с запасами газа, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится в ближайшие один-три месяца. С таким... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T05:05+0300
2026-05-30T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
газ
европа
персидский залив
ормузский пролив
equinor
ес
gie
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870226339.jpg?1780106701
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Европа может оказаться в критической ситуации с запасами газа, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится в ближайшие один-три месяца. С таким предупреждением выступили на этой неделе топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на опасно низком уровне, а темпы закачки отстают от нормы из-за высоких цен и тактики выжидания потребителей. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на конец мая ПХГ ЕС заполнены на 37,83% (около 40,39 млрд кубометров газа). Годом ранее этот показатель составлял 45,2%, а в 2017–2018 и 2021 годах был еще ниже — 34,5–37%. Причина столь низкого уровня заполнения не в погодных условиях — отопительный сезон в ЕС закончился стандартно, на рубеже марта и апреля, — а в инерции: на 31 марта ПХГ были заполнены лишь на 27,7% против 33,8% в 2025-м. К тому же с 1 апреля по 24 мая закачка упала на 12% — до 12,7 млрд кубометров.Это лишь частично связано с сокращением импорта СПГ и трубопроводного газа из Норвегии и Ливии (на фоне существенного роста поставок из Алжира). Ключевая причина — тактика выжидания. Компании ждут, когда завершится кризис в Персидском заливе и спотовые цены на газ в Европе пойдут вниз. Вся экономика межсезонного хранения строится на том, чтобы купить газ подешевле, а продать подороже. В результате и в июне закачка, скорее всего, останется низкой.Тем временем Equinor оценивает вероятность наихудшего сценария как "критическую", если блокада Ормуза продлится еще один-три месяца. Сейчас, по данным GIE, заполненность европейских хранилищ составляет лишь около 35–37% при сезонной норме в 50%. Особенно тревожная ситуация сложилась в Нидерландах, где из-за низкого уровня запасов заполняемость ПХГ упала до 8%, а крупнейшее газохранилище Германии "Реден" заполнено лишь на 4,2%. ЕС требует, чтобы к началу зимы ПХГ были заполнены на 90%, однако ожидается, что к 1 ноября загрузка составит не более 70–75% даже при серьезных усилиях. Это существенно повышает риски для отопительного сезона и будет способствовать дополнительному росту цен во второй половине года, особенно в первом квартале 2027-го.На этой неделе европейские газовые цены на хабе TTF колебались в районе 50 евро за МВт·ч после того, как в марте взлетали до 74 евро — максимума с января 2023 года. Среднегодовая спотовая цена TTF в 2026 году, вероятно, составит около 40 евро за МВт·ч (чуть меньше 500 долларов за тысячу кубометров). Это на 11% выше прошлогодней цены и более чем на 30% выше ожиданий перед началом войны в Персидском заливе.Автор: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов
https://1prime.ru/20260526/ice-870225272.html
европа
персидский залив
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Алексей Белогорьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868002064_0:150:979:1129_100x100_80_0_0_9d34ac5b0bfa54d6046e5b611fb9d4ce.jpg
Алексей Белогорьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868002064_0:150:979:1129_100x100_80_0_0_9d34ac5b0bfa54d6046e5b611fb9d4ce.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, газ, европа, персидский залив, ормузский пролив, equinor, ес, gie
Мнения аналитиков, Мировая экономика, Газ, ЕВРОПА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, Equinor, ЕС, GIE
05:05 30.05.2026
 
Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют

Белогорьев: компании не заполняют ПХГ в Европе, дожидаясь разблокировки Ормуза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов
Алексей Белогорьев
директор по исследованиям Института энергетики и финансов
Все материалы
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Европа может оказаться в критической ситуации с запасами газа, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится в ближайшие один-три месяца. С таким предупреждением выступили на этой неделе топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на опасно низком уровне, а темпы закачки отстают от нормы из-за высоких цен и тактики выжидания потребителей.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на конец мая ПХГ ЕС заполнены на 37,83% (около 40,39 млрд кубометров газа). Годом ранее этот показатель составлял 45,2%, а в 2017–2018 и 2021 годах был еще ниже — 34,5–37%. Причина столь низкого уровня заполнения не в погодных условиях — отопительный сезон в ЕС закончился стандартно, на рубеже марта и апреля, — а в инерции: на 31 марта ПХГ были заполнены лишь на 27,7% против 33,8% в 2025-м. К тому же с 1 апреля по 24 мая закачка упала на 12% — до 12,7 млрд кубометров.
Это лишь частично связано с сокращением импорта СПГ и трубопроводного газа из Норвегии и Ливии (на фоне существенного роста поставок из Алжира). Ключевая причина — тактика выжидания. Компании ждут, когда завершится кризис в Персидском заливе и спотовые цены на газ в Европе пойдут вниз. Вся экономика межсезонного хранения строится на том, чтобы купить газ подешевле, а продать подороже. В результате и в июне закачка, скорее всего, останется низкой.
Тем временем Equinor оценивает вероятность наихудшего сценария как "критическую", если блокада Ормуза продлится еще один-три месяца. Сейчас, по данным GIE, заполненность европейских хранилищ составляет лишь около 35–37% при сезонной норме в 50%.
Особенно тревожная ситуация сложилась в Нидерландах, где из-за низкого уровня запасов заполняемость ПХГ упала до 8%, а крупнейшее газохранилище Германии "Реден" заполнено лишь на 4,2%. ЕС требует, чтобы к началу зимы ПХГ были заполнены на 90%, однако ожидается, что к 1 ноября загрузка составит не более 70–75% даже при серьезных усилиях. Это существенно повышает риски для отопительного сезона и будет способствовать дополнительному росту цен во второй половине года, особенно в первом квартале 2027-го.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3%
26 мая, 14:37
На этой неделе европейские газовые цены на хабе TTF колебались в районе 50 евро за МВт·ч после того, как в марте взлетали до 74 евро — максимума с января 2023 года. Среднегодовая спотовая цена TTF в 2026 году, вероятно, составит около 40 евро за МВт·ч (чуть меньше 500 долларов за тысячу кубометров). Это на 11% выше прошлогодней цены и более чем на 30% выше ожиданий перед началом войны в Персидском заливе.
Автор: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаГазЕВРОПАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОрмузский проливEquinorЕСGIE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала