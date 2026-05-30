Европейцы замерли и ждут: почему хранилища газа до сих пор пустуют

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Европа может оказаться в критической ситуации с запасами газа, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится в ближайшие один-три месяца. С таким предупреждением выступили на этой неделе топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на опасно низком уровне, а темпы закачки отстают от нормы из-за высоких цен и тактики выжидания потребителей. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на конец мая ПХГ ЕС заполнены на 37,83% (около 40,39 млрд кубометров газа). Годом ранее этот показатель составлял 45,2%, а в 2017–2018 и 2021 годах был еще ниже — 34,5–37%. Причина столь низкого уровня заполнения не в погодных условиях — отопительный сезон в ЕС закончился стандартно, на рубеже марта и апреля, — а в инерции: на 31 марта ПХГ были заполнены лишь на 27,7% против 33,8% в 2025-м. К тому же с 1 апреля по 24 мая закачка упала на 12% — до 12,7 млрд кубометров.Это лишь частично связано с сокращением импорта СПГ и трубопроводного газа из Норвегии и Ливии (на фоне существенного роста поставок из Алжира). Ключевая причина — тактика выжидания. Компании ждут, когда завершится кризис в Персидском заливе и спотовые цены на газ в Европе пойдут вниз. Вся экономика межсезонного хранения строится на том, чтобы купить газ подешевле, а продать подороже. В результате и в июне закачка, скорее всего, останется низкой.Тем временем Equinor оценивает вероятность наихудшего сценария как "критическую", если блокада Ормуза продлится еще один-три месяца. Сейчас, по данным GIE, заполненность европейских хранилищ составляет лишь около 35–37% при сезонной норме в 50%. Особенно тревожная ситуация сложилась в Нидерландах, где из-за низкого уровня запасов заполняемость ПХГ упала до 8%, а крупнейшее газохранилище Германии "Реден" заполнено лишь на 4,2%. ЕС требует, чтобы к началу зимы ПХГ были заполнены на 90%, однако ожидается, что к 1 ноября загрузка составит не более 70–75% даже при серьезных усилиях. Это существенно повышает риски для отопительного сезона и будет способствовать дополнительному росту цен во второй половине года, особенно в первом квартале 2027-го.На этой неделе европейские газовые цены на хабе TTF колебались в районе 50 евро за МВт·ч после того, как в марте взлетали до 74 евро — максимума с января 2023 года. Среднегодовая спотовая цена TTF в 2026 году, вероятно, составит около 40 евро за МВт·ч (чуть меньше 500 долларов за тысячу кубометров). Это на 11% выше прошлогодней цены и более чем на 30% выше ожиданий перед началом войны в Персидском заливе.Автор: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов
