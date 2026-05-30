https://1prime.ru/20260530/britanija-870339483.html

Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА - 30.05.2026, ПРАЙМ

Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T02:35+0300

2026-05-30T02:35+0300

2026-05-30T03:00+0300

экономика

общество

мировая экономика

румыния

рф

великобритания

марк рютте

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870339483.jpg?1780099229

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника. В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе. "Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолеты RAF (британских ВВС - ред.) уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства", - говорится в публикации главы британского минобороны в соцсети X. Хили также заявил, что британское министерство обороны будет работать вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия "при необходимости". Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил в пятницу, что никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.

румыния

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, румыния, рф, великобритания, марк рютте, владимир путин, нато