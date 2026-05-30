Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА - 30.05.2026, ПРАЙМ
Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T02:35+0300
2026-05-30T03:00+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника. В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе. "Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолеты RAF (британских ВВС - ред.) уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства", - говорится в публикации главы британского минобороны в соцсети X. Хили также заявил, что британское министерство обороны будет работать вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия "при необходимости". Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил в пятницу, что никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.
Глава Минобороны Британии Хили: британские ВВС развернуты в Румынии для помощи НАТО

