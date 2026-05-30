В Дагестане восстановили транспортное сообщение с тремя селами

2026-05-30T16:59+0300

МАХАЧКАЛА, 30 мая - ПРАЙМ. Проезд транспорта по временной схеме обеспечен на участке автомобильной дороги в Цумадинском районе Дагестана, восстановлено транспортное сообщение с тремя селами, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с размывом земполотна дороги было прервано транспортное сообщение с селами Сантлада, Хонох и Хварши. "В Цумадинском районе, на участке 9-го километра автомобильной дороги "Подъезд автодороги "Агвали – Шаури – Кидеро" к с. Хварши" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами Сантлада, Хонох, Хварши восстановлено", – говорится в сообщении. Работы по восстановлению полки земполотна дороги продолжаются, добавили в ведомстве.

