В ДНР рассказали о состоянии сетей теплоснабжения в республике
Износ сетей водоснабжения составляет более 80%, 62% составляет износ сетей теплоснабжения в ДНР, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков. | 30.05.2026, ПРАЙМ
Чертков: износ сетей водоснабжения в ДНР составляет более 80%
ДОНЕЦК, 30 мая – ПРАЙМ. Износ сетей водоснабжения составляет более 80%, 62% составляет износ сетей теплоснабжения в ДНР, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"На сегодня износ теплосетей составляет примерно 62%, сетей водоснабжения более 80%", - сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году.
Он добавил, что в 2025 году уже отремонтированы и заменены 82 километра тепловых сетей, 170 километра сетей водоснабжения.
