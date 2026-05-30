https://1prime.ru/20260530/dnr-870346212.html

В ДНР рассказали о состоянии сетей теплоснабжения в республике

В ДНР рассказали о состоянии сетей теплоснабжения в республике - 30.05.2026, ПРАЙМ

В ДНР рассказали о состоянии сетей теплоснабжения в республике

Износ сетей водоснабжения составляет более 80%, 62% составляет износ сетей теплоснабжения в ДНР, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков. | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T13:00+0300

2026-05-30T13:00+0300

2026-05-30T13:00+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1e/870346013_0:86:3069:1812_1920x0_80_0_0_b36e12419680d0da66cfaa1fd8d1dd5c.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая – ПРАЙМ. Износ сетей водоснабжения составляет более 80%, 62% составляет износ сетей теплоснабжения в ДНР, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков. "На сегодня износ теплосетей составляет примерно 62%, сетей водоснабжения более 80%", - сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году. Он добавил, что в 2025 году уже отремонтированы и заменены 82 километра тепловых сетей, 170 километра сетей водоснабжения.

https://1prime.ru/20260429/poezda-869532873.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия