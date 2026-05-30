Аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за сообщения о дроне, пишут СМИ
Аэропорт Мюнхена временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T11:36+0300
бизнес
БЕРЛИН, 30 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Мюнхена временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus Online. "Аэропорт Мюнхена в настоящее время закрыт. Причиной стало обнаружение дрона. Имели место наблюдения о подозрениях (про дрон – ред.) со стороны пилота", - пишет издание со ссылкой на представителя федеральной полиции. Уточняется, что в связи с этим в настоящее время закрыты обе взлетно-посадочные полосы, проводится проверка ситуации, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
Focus Online: аэропорт Мюнхена закрыли из-за сообщения о возможном появлении дрона