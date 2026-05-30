Аэропорт Мюнхена возобновил работу после сообщения о дроне
2026-05-30T12:19+0300
БЕРЛИН, 30 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Мюнхена возобновил работу после временной приостановки полетов, введенной из-за сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus Online. "После временного закрытия аэропорт Мюнхена вновь открыт. Ранее его работа была приостановлена после обнаружения дрона", - пишет издание. Ранее оно сообщало, что аэропорт Мюнхена в субботу утром временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани.
Focus Online: аэропорт Мюнхена возобновил работу после сообщения о дроне