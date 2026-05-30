Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/dvizhenie-870338706.html
Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто
Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто - 30.05.2026, ПРАЙМ
Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто
Движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто в связи с проведением "Зеленого марафона". | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T01:17+0300
2026-05-30T01:17+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870338706.jpg?1780093024
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто в связи с проведением "Зеленого марафона". Так, с 01.00 четверга до 09.00 воскресенья перекрыты три полосы на Большом Москворецком мосту. Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на Москворецкой улице, а с 20.00 до 09.00 воскресенья будет закрыто движение по одной полосе улицы. Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, улицах Варварка и Ильинка. С 07.00 начнут закрываться центральные набережные. До 11.15 нельзя будет проехать по Гончарной набережной и Краснохолмской набережной. До 11.45 ограничения движения будут действовать на Котельнической набережной. До 12.30 будет закрыто движение на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, улицах Яузской и Садовнической, Большом и Малом Устьинских мостах, в Устьинском проезде, до 13.15 - в Фалеевском переулке, Китайгородском проезде, на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, а до 13.45 - на Кремлевской набережной. Кроме того, в субботу с 07.30 до 12.15 закроют движение на улице Лужники, до 12.30 - на Лужнецкой набережной, до 12.45 - на улице Хамовнический Вал, до 13.00 - на Фрунзенской набережной. С 00.01 субботы до окончания мероприятия на участках, где вводятся ограничения движения, запрещена парковка.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
01:17 30.05.2026
 
Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто

Движение транспорта в центре Москвы временно закрыто из-за проведения "Зеленого марафона"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто в связи с проведением "Зеленого марафона".
Так, с 01.00 четверга до 09.00 воскресенья перекрыты три полосы на Большом Москворецком мосту. Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на Москворецкой улице, а с 20.00 до 09.00 воскресенья будет закрыто движение по одной полосе улицы.
Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, улицах Варварка и Ильинка. С 07.00 начнут закрываться центральные набережные. До 11.15 нельзя будет проехать по Гончарной набережной и Краснохолмской набережной. До 11.45 ограничения движения будут действовать на Котельнической набережной.
До 12.30 будет закрыто движение на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, улицах Яузской и Садовнической, Большом и Малом Устьинских мостах, в Устьинском проезде, до 13.15 - в Фалеевском переулке, Китайгородском проезде, на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, а до 13.45 - на Кремлевской набережной.
Кроме того, в субботу с 07.30 до 12.15 закроют движение на улице Лужники, до 12.30 - на Лужнецкой набережной, до 12.45 - на улице Хамовнический Вал, до 13.00 - на Фрунзенской набережной. С 00.01 субботы до окончания мероприятия на участках, где вводятся ограничения движения, запрещена парковка.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала