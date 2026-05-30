https://1prime.ru/20260530/dvizhenie-870338706.html

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто - 30.05.2026, ПРАЙМ

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто

Движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто в связи с проведением "Зеленого марафона". | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T01:17+0300

2026-05-30T01:17+0300

2026-05-30T01:17+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870338706.jpg?1780093024

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закрыто в связи с проведением "Зеленого марафона". Так, с 01.00 четверга до 09.00 воскресенья перекрыты три полосы на Большом Москворецком мосту. Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на Москворецкой улице, а с 20.00 до 09.00 воскресенья будет закрыто движение по одной полосе улицы. Также в субботу с 01.00 до 20.00 закрыто движение на площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, улицах Варварка и Ильинка. С 07.00 начнут закрываться центральные набережные. До 11.15 нельзя будет проехать по Гончарной набережной и Краснохолмской набережной. До 11.45 ограничения движения будут действовать на Котельнической набережной. До 12.30 будет закрыто движение на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, улицах Яузской и Садовнической, Большом и Малом Устьинских мостах, в Устьинском проезде, до 13.15 - в Фалеевском переулке, Китайгородском проезде, на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, а до 13.45 - на Кремлевской набережной. Кроме того, в субботу с 07.30 до 12.15 закроют движение на улице Лужники, до 12.30 - на Лужнецкой набережной, до 12.45 - на улице Хамовнический Вал, до 13.00 - на Фрунзенской набережной. С 00.01 субботы до окончания мероприятия на участках, где вводятся ограничения движения, запрещена парковка.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва