СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета

Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T07:40+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, сообщает издание Financial Times. С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги. "На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем", - пишет издание. По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы будет и дальше расти, до 4,3% в 2027 году.

мировая экономика, болгария, financial times