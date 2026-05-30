СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета
2026-05-30T07:40+0300
экономика
мировая экономика
болгария
financial times
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, сообщает издание Financial Times.
С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
"На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем", - пишет издание.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%.
Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы будет и дальше расти, до 4,3% в 2027 году.
