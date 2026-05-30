Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260530/ek-870342445.html
СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета
СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета - 30.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета
Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T07:40+0300
2026-05-30T07:40+0300
экономика
мировая экономика
болгария
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870342445.jpg?1780116007
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, сообщает издание Financial Times. С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги. "На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем", - пишет издание. По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы будет и дальше расти, до 4,3% в 2027 году.
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, болгария, financial times
Экономика, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Financial Times
07:40 30.05.2026
 
СМИ: ЕК "накажет" Болгарию за превышение дефицита бюджета

FT: ЕК накажет Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, сообщает издание Financial Times.
С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
"На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем", - пишет издание.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%.
Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы будет и дальше расти, до 4,3% в 2027 году.
 
ЭкономикаМировая экономикаБОЛГАРИЯFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала