Экс-следователь рассказал, мог ли пропавший Герой Росии вернуться на СВО
2026-05-30T03:11+0300
КЕМЕРОВО, 30 мая – ПРАЙМ. Для отработки версии о возвращении в зону СВО Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в апреле в кемеровском городе Юрге, нужно проверить сведения о платежах банковской картой в Ростове-на-Дону и новых регионах, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Бывший следователь наряду с криминальными версиями исчезновения Асылханова предположил, что пропавший Герой России мог вернуться в зону боевых действий. "Для проверки данной версии необходимо запросить сведения о совершении платежей банковской картой Алексея на территории Ростова (Ростова-на-Дону – ред.), ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также направить запросы к оператором сотовой связи указанных территорий по факту регистрации сим-карт на имя Алексея, поскольку в зоне проведения СВО работу осуществляют иные операторы связи. Также нужно запросить сведения у пограничных служб по факту прибытия Алексея в зону СВО", – сообщил Козлов. Для того, чтобы скрыть свое возвращение в зону боевых действий, Асылханову потребовалось бы снять наличные, добавил бывший следователь. Асылханов – бывший участник СВО, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил ему "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. После пропажи Асылханова в Юрге было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Экс-следователь Козлов предложил проверить данные о платежах Асылханова в новых регионах
