https://1prime.ru/20260530/ekspert-870339026.html

Ученый рассказал, опасны ли пеплы от вулканов Камчатки для авиации

Ученый рассказал, опасны ли пеплы от вулканов Камчатки для авиации - 30.05.2026, ПРАЙМ

Ученый рассказал, опасны ли пеплы от вулканов Камчатки для авиации

Пеплы от вулканов Камчатки могут мешать международной авиации, когда находятся непосредственно над полуостровом, временами же они преодолевают расстояния в... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T01:50+0300

2026-05-30T01:50+0300

2026-05-30T02:00+0300

бизнес

общество

камчатка

магаданская область

магадан

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870339026.jpg?1780095640

МАГАДАН, 30 мая - ПРАЙМ. Пеплы от вулканов Камчатки могут мешать международной авиации, когда находятся непосредственно над полуостровом, временами же они преодолевают расстояния в тысячи километров, но так далеко долетает немного пепла и он не опасен, рассказал РИА Новости профессор, главный научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Дальневосточного отделения РАН Владимир Смирнов. "Когда идут большие выбросы из вулканов, самолеты не летают над территорией Камчатки. А там проходят международные авиатрассы, так что и международные рейсы выжидают в этой ситуации. При этом пеплы распространяются на огромные площади, и долетают и до Магаданской области. Мы здесь делали шурфы для изучения грунта, и во многих местах в окрестностях Магадана находили камчатский пепел", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что для самолетов, летящих над Магаданской областью, извержение вулканов на Камчатке не опасно, до региона долетает небольшое количество пепла. "К нам прилетает небольшое количество пепла. И приносят его циклоны, сильные ветра, которые у нас не редкость. Мы видим этот пепел невооруженным глазом во время оттайки снега весной, это такой серо-белый налет, в том числе на растительности", - добавил Смирнов.

камчатка

магаданская область

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , камчатка, магаданская область, магадан, ран