Эксперт назвал главные финансовые ловушки в России - 30.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал главные финансовые ловушки в России
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Главными финансовыми ловушками сейчас в России являются нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и черные кредиторы, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "Из финансовых ловушек сейчас наиболее распространено нелегальное кредитование в криптовалюте. Мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства заемщика или же взимают комиссии, во много раз превышающие любые разумные проценты", - сказал он. По его словам, вторая по массовости "ловушка"- финансовые пирамиды. "Современная пирамида - это уже не примитивная игра в "накопительные кассы" на доверии. Аферисты создают сложные псевдоинвестиционные проекты, маскируясь под легальные финансовые инструменты, и обманывают граждан, обещая фантастическую доходность", - уточнил Кучава. Эксперт также отметил рост числа подпольных черных кредиторов - нелегальных микрофинансовых организаций, которые действуют вне правового поля и могут применять любые, в том числе уголовно наказуемые, методы взыскания долгов, а также грабительские проценты.
04:17 30.05.2026
 
