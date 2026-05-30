"Мы под угрозой". Выпад Запада в адрес России вызвал гнев в США - 30.05.2026, ПРАЙМ
"Мы под угрозой". Выпад Запада в адрес России вызвал гнев в США
07:01 30.05.2026 (обновлено: 07:02 30.05.2026)
 
"Мы под угрозой". Выпад Запада в адрес России вызвал гнев в США

Профессор Вольф: ЕС стремится оправдать перевооружение как необходимость

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Европа, демонизируя Россию, старается представить проект перевооружения как политически оправданный шаг, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

"Как превратить безумное с военной точки зрения перевооружение в политическую необходимость? Через демонизацию. Нужно создать образ ужасающего врага. Семьдесят пять лет людей учили бояться СССР. <…> Значит, можно снова запустить ту же риторику. И можно сделать так, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, хоть до последнего украинца, лишь бы он оставалась на первых полосах — как напоминание, что мы под угрозой", — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что европейские страны слишком поздно вступили в гонку за перевооружением, отставая от России, США и Китая. Вольф считает, что их проекты будут неизбежно отставать.

"Вы не догоните. У вас нет денег, технологий, производственной базы. Тем временем США, Россия и Китай будут двигаться вперед, вкладывая в этот процесс куда больше, чем вы", — добавил профессор.

В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от милитаризации региона.

Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа пытается активно мешать мирному разрешению конфликта на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, поощряет Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
