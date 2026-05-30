Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов в мае

Средние биржевые цены на газ в Европе в мае выросли на 5% по сравнению с апрелем, до 570,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T11:12+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в мае выросли на 5% по сравнению с апрелем, до 570,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в мае составила около 570,4 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались до 630,1 доллара в середине месяца. Минимум был достигнут 6 мая и составил 495,4 доллара. Средние биржевые цены на газ в Европе за апрель снизились на 14% по сравнению с мартом, до 543 долларов за тысячу кубометров, однако оставались существенно выше уровней последнего года, следует из расчетов РИА Новости. Цены начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. По сравнению с днем, предшествующим эскалации конфликта на Ближнем Востоке, расчетная котировка выросла на 38,2%, почти до 540 долларов. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

