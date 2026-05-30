Подача российского газа в Армению осуществляется штатно, заявил министр - 30.05.2026, ПРАЙМ
Подача российского газа в Армению осуществляется штатно, заявил министр
Подача российского газа в Армению осуществляется в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T15:56+0300
ЕРЕВАН, 30 мая - ПРАЙМ. Подача российского газа в Армению осуществляется в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. "Регулярные поставки (российского - ред.) газа продолжаются, поддерживается постоянная связь с российскими партнерами, в том числе с "Газпромом", - заявил министр онлайн-изданию news.am. Он также подтвердил получение из РФ письма о возможном изменении цены на газ, которое принято к сведению. Комментируя вероятность подорожания газа, Худатян отметил, что на данный момент не хотел бы высказывать позицию по этому вопросу, так как "рабочие отношения протекают в нормальном русле". Двадцать седьмого мая МИД РФ сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
Глава Минэнерго Армении Худатян: подача российского газа осуществляется штатно

ЕРЕВАН, 30 мая - ПРАЙМ. Подача российского газа в Армению осуществляется в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.
"Регулярные поставки (российского - ред.) газа продолжаются, поддерживается постоянная связь с российскими партнерами, в том числе с "Газпромом", - заявил министр онлайн-изданию news.am.
Он также подтвердил получение из РФ письма о возможном изменении цены на газ, которое принято к сведению.
Комментируя вероятность подорожания газа, Худатян отметил, что на данный момент не хотел бы высказывать позицию по этому вопросу, так как "рабочие отношения протекают в нормальном русле".
Двадцать седьмого мая МИД РФ сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
