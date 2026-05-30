Компания из БиГ заявила, что хочет нарастить поставки газа с "Газпромом"

2026-05-30T20:58+0300

БЕЛГРАД, 30 мая - ПРАЙМ. Компания "Сарајево-гас" из Республики Сербской Боснии и Герцеговины планирует увеличить поставки в БиГ природного газа до 1 миллиарда кубических метров в год, в том числе в сотрудничестве с "Газпромом", заявил директор компании Неделько Элек. Делегация "Сарајево-гас" проводит в Санкт-Петербурге переговоры с руководством российской энергетической компании. "Мы пойдем на более чем миллиард кубометров в год и тогда станем серьезным партнером как для "Газпрома", так и для других газовых компаний… Хочу поздравить и граждан Федерации БиГ (хорватско-мусульманской части страны - ред.) и приветствовать их из Санкт-Петербурга. Федеральное Сараево и в следующем году будет получать дешевый российский газ", - заявил Элек боснийским СМИ. По его словам, российская сторона также выразила интерес к возможности строительства газотурбинных теплоэлектростанций на территории Республики Сербской. "Когда это безумие в Европе закончится, мы вернемся к отправной точке, где экономика - ключ ко всему", - выразил надежду Элек. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.

