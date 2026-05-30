Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки на машинный зал ЗАЭС

2026-05-30T23:57+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС, заявив, что удары по ядерным объектам сродни игре с огнем, сообщает МАГАТЭ. "Гендиректор Рафаэль Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента (атаки БПЛА на машинный зал ЗАЭС - ред.)... Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам - это как игра с огнем", - говорится в заявлении организации в соцсети X.

