https://1prime.ru/20260530/khibiny-870348462.html

Здание аэровокзального комплекса Хибины открылось после реконструкции

Здание аэровокзального комплекса Хибины открылось после реконструкции - 30.05.2026, ПРАЙМ

Здание аэровокзального комплекса Хибины открылось после реконструкции

Здание аэровокзального комплекса Хибины в Мурманской области открылось после реконструкции, сообщает пресс-служба правительства региона. | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T17:41+0300

2026-05-30T17:41+0300

2026-05-30T17:41+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870159114_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_87a73b56e38880d43f57eb1092912a77.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Здание аэровокзального комплекса Хибины в Мурманской области открылось после реконструкции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Масштабная реконструкция проведена в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией "ФосАгро". Развитие транспортной инфраструктуры – один из приоритетов народной программы "На Севере – жить!", - сообщает пресс-служба. В аэропорту Хибины были обновлены фасад аэровокзала и входные группы, а также наружные инженерные сети. Преобразилась также и привокзальная площадь, где заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, обновлены газоны и тротуарные дорожки. "Вырос уровень сервиса для пассажиров. На сегодня имеется два зала на 406 посадочных мест. Общая зона перед стойками регистрации оборудована посадочными местами для 147 человек. Пропускная способность аэровокзала увеличена в 2,5 раза", - отметили в пресс-службе. В правительстве области добавили, что скоро реконструкция ожидает и аэродром Хибины со взлетно-посадочной полосой и перроном.

https://1prime.ru/20260529/mintrans-870316862.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес