Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92 - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/krym-870352370.html
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92 - 30.05.2026, ПРАЙМ
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92
Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T22:59+0300
2026-05-30T22:59+0300
бизнес
крым
сергей аксенов
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_cb64139f9cbbff2cb0b154ea7700e5fa.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней", - написал Аксенов в Telegram-канале. Глава региона отметил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Уточняется, что реализация бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Подчеркивается, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым.
https://1prime.ru/20260526/toplivo-870216829.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e6c6fa0bd546bb11e8a8ddf31b70f003.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, крым, сергей аксенов, россия
Бизнес, КРЫМ, Сергей Аксенов, РОССИЯ
22:59 30.05.2026
 
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92

В Крыму с 31 мая ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Заправка автомобиля топливом . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Уточняется, что реализация бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам.
Подчеркивается, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Эксперт рассказал, как долго в мире сохранится дефицит топлива
26 мая, 08:53
 
БизнесКРЫМСергей АксеновРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала