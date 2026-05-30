В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92

2026-05-30T22:59+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней", - написал Аксенов в Telegram-канале. Глава региона отметил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Уточняется, что реализация бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Подчеркивается, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым.

