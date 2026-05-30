На Lamoda рассказали о росте спроса на ракеточные виды спорта

Спрос на ракеточные виды спорта в первом квартале 2026 года вырос в разы - продажи товаров для тенниса на Lamoda увеличились на 125%, а падел показывает... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T05:48+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Спрос на ракеточные виды спорта в первом квартале 2026 года вырос в разы - продажи товаров для тенниса на Lamoda увеличились на 125%, а падел показывает многократный рост, опережающий среднерыночную динамику, сообщили РИА Новости аналитики маркетплейса. "По итогам первого квартала 2026 года спортивная категория на Lamoda демонстрирует динамику роста... Наиболее показательный тренд квартала - рост ракеточных видов спорта. Продажи товаров для тенниса выросли на 125%, а спрос на падел демонстрирует кратные значения роста, опережающие среднерыночную динамику", - говорится в сообщении. Указывается, что у людей 30–45 лет интерес к этим видам спорта вырос в два раза. Кроме того, заметный рост зафиксирован у товаров для зимних видов спорта - в 2,7 раза, волейбола - на 37%, фитнеса, трекинга и туризма - на треть, что отражает устойчивый спрос на массовые и доступные виды физической активности. Доля спортивной категории в выручке маркетплейса достигла 16%, спортивные товары присутствуют в одной пятой всех заказов. Как отметили в компании, это указывает на системное проникновение категории в покупательское поведение. "Характер этого спроса меняется: рост обеспечивается не универсальными категориями, а всплесками интереса к конкретным видам спорта", - сказали аналитики. Основную часть покупок в этой категории делают клиенты в возрасте 25–45 лет - на них приходится 8 из 10 продаж. Среднее количество товаров в заказе составляет 1,9, что говорит о преимущественно целевых покупках, а не о формировании комплектов для занятия спортом с нуля. Средняя стоимость одного товара в онлайне достигает 4 185 рублей, оставаясь сопоставимой со средним чеком категории. Во всех возрастных группах лидируют категории фитнеса, бега и outdoor-активностей, за которыми следуют футбол и зимние виды спорта. При этом в аудитории старше 45 лет усиливается сегмент плавания, отражающий возрастную специфику выбора физической активности. "В перспективе можно ожидать дальнейшего усиления влияния стиля жизни в спортивной категории, особенно в беге", - прокомментировала управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Виктория Абдрашитова. "По мере роста популярности массового спорта в него приходит новая аудитория, ориентированная на спортивный результат и воспринимающая бег как часть современного образа жизни и социальной идентичности", - добавила она.
Продажи товаров для тенниса на Lamoda в I квартале выросли в разы

