Дерзкое решение Мадьяра по Украине вызвало бурную реакцию в Киеве - 30.05.2026, ПРАЙМ
Дерзкое решение Мадьяра по Украине вызвало бурную реакцию в Киеве
23:41 30.05.2026
 
Дерзкое решение Мадьяра по Украине вызвало бурную реакцию в Киеве

Гавришко: политика Будапешта не изменилась после прихода Мадьяра

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидания Киева относительно изменения курса Венгрии после ухода бывшего премьер-министра Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Так она прокомментировала заявление нового главы венгерского правительства Петера Мадьяра о том, что Будапешт не намерен поставлять Киеву вооружение и военную технику.
"Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями Украины", — написала она в соцсети X.
Историк также напомнила, что новый венгерский премьер придерживается жесткой линии по вопросу защиты прав венгерского национального меньшинства в отношениях с Киевом.
В четверг Мадьяр сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о решении Венгрии не передавать на Украину вооружение и военную технику.
Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В Кремле неоднократно заявляли, что дальнейшее снабжение Киева оружием со стороны Запада будет иметь негативные последствия.
