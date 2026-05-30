В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию - 30.05.2026, ПРАЙМ
В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию
В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию
Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана,... | 30.05.2026, ПРАЙМ
В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию

Ратам: Индонезия заинтересована в увеличении поставок манго в Россию

ДЖАКАРТА, 30 мая - ПРАЙМ. Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.
Согласно публикациям мировых СМИ и участников рынка, цены на индийский манго, включая премиальные сорта Alphonso и Kesar, выросли на фоне кризиса вокруг Ирана, который привел к сбоям в логистике и резкому росту стоимости перевозок через страны Персидского залива. Кризис совпал со снижением урожая манго в Индии из-за неблагоприятных погодных условий, что дополнительно сократило предложение на рынке.
"После дополнительных консультаций могу подтвердить, что индонезийские экспортеры манго были бы заинтересованы в наращивании поставок в Россию", - заявил Ратам, комментируя возможные перебои с поставками манго на мировой рынок в связи с ситуацией в Иране.
Индонезия входит в число крупнейших производителей тропических фруктов в Юго-Восточной Азии. Страна ежегодно выращивает миллионы тонн манго различных сортов, часть которых поставляется на экспорт в государства Азии, Ближнего Востока и другие регионы.
