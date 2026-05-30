https://1prime.ru/20260530/mango-870343204.html

В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию

В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию - 30.05.2026, ПРАЙМ

В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию

Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана,... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T08:59+0300

2026-05-30T08:59+0300

2026-05-30T08:59+0300

бизнес

иран

персидский залив

россия

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1e/870343083_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_8f4c5413b69ba416c9ebca6cbed64f53.jpg

ДЖАКАРТА, 30 мая - ПРАЙМ. Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам. Согласно публикациям мировых СМИ и участников рынка, цены на индийский манго, включая премиальные сорта Alphonso и Kesar, выросли на фоне кризиса вокруг Ирана, который привел к сбоям в логистике и резкому росту стоимости перевозок через страны Персидского залива. Кризис совпал со снижением урожая манго в Индии из-за неблагоприятных погодных условий, что дополнительно сократило предложение на рынке. "После дополнительных консультаций могу подтвердить, что индонезийские экспортеры манго были бы заинтересованы в наращивании поставок в Россию", - заявил Ратам, комментируя возможные перебои с поставками манго на мировой рынок в связи с ситуацией в Иране. Индонезия входит в число крупнейших производителей тропических фруктов в Юго-Восточной Азии. Страна ежегодно выращивает миллионы тонн манго различных сортов, часть которых поставляется на экспорт в государства Азии, Ближнего Востока и другие регионы.

https://1prime.ru/20260512/manturov-869868271.html

иран

персидский залив

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, иран, персидский залив, россия, индонезия