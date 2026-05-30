Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/merts-870344128.html
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста - 30.05.2026, ПРАЙМ
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста
Журналист Чей Боуз осудил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о России после падения БПЛА в Румынии.Накануне глава немецкого правительства обвинил Москву в... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T09:45+0300
2026-05-30T09:45+0300
румыния
фридрих мерц
владимир путин
германия
москва
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о России после падения БПЛА в Румынии.Накануне глава немецкого правительства обвинил Москву в очередной эскалации конфликта."Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего — выдумывает", — говорится в публикации журналиста в соцсети X. В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии скорее всего речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
https://1prime.ru/20260529/rossiya-870320425.html
https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870343828.html
румыния
германия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, фридрих мерц, владимир путин, германия, москва, в мире
РУМЫНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, В мире
09:45 30.05.2026
 
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста

Боуз раскритиковал заявление Мерца о РФ после падения БПЛА в Румынии

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о России после падения БПЛА в Румынии.

Накануне глава немецкого правительства обвинил Москву в очередной эскалации конфликта.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 14:45
"Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего — выдумывает", — говорится в публикации журналиста в соцсети X.

В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии скорее всего речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
"Отчаянное положение". Новое решение Зеленского поразило Запад
09:25
 
РУМЫНИЯФридрих МерцВладимир ПутинГЕРМАНИЯМОСКВАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала