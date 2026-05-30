https://1prime.ru/20260530/mironov-870340439.html
Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки"
Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки" - 30.05.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки"
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки". | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T05:03+0300
2026-05-30T05:03+0300
2026-05-30T05:03+0300
бизнес
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870340439.jpg?1780106587
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки".
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке дополнительных критериев отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, подлежащим включению в белые списки при введении ограничений мобильного интернета", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что речь идет о сервисах для граждан, которым нужен постоянный удаленный контроль за состоянием здоровья.
По словам лидера партии, сегодня в перечень постоянно работающих цифровых ресурсов включено более 120 сервисов, среди которых в том числе сайты для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию – позволяют получать оперативную связь с волонтерами или представителями организаций, которые помогают пользоваться нейросетями для описания изображений.
"Кроме этого, большую помощь гражданам оказывают профессиональные цифровые сервисы психологической помощи и единый федеральный чат медико-психологической поддержки для анонимного и круглосуточного консультирования", – добавил он.
Миронов считает необходимым разработать дополнительные критерии отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, которые работают в случае перебоев мобильного интернета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки"
Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки"
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки".
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке дополнительных критериев отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, подлежащим включению в белые списки при введении ограничений мобильного интернета", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что речь идет о сервисах для граждан, которым нужен постоянный удаленный контроль за состоянием здоровья.
По словам лидера партии, сегодня в перечень постоянно работающих цифровых ресурсов включено более 120 сервисов, среди которых в том числе сайты для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию – позволяют получать оперативную связь с волонтерами или представителями организаций, которые помогают пользоваться нейросетями для описания изображений.
"Кроме этого, большую помощь гражданам оказывают профессиональные цифровые сервисы психологической помощи и единый федеральный чат медико-психологической поддержки для анонимного и круглосуточного консультирования", – добавил он.
Миронов считает необходимым разработать дополнительные критерии отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, которые работают в случае перебоев мобильного интернета.