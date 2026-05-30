Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки"

2026-05-30T05:03+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в "белые списки". Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке дополнительных критериев отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, подлежащим включению в белые списки при введении ограничений мобильного интернета", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что речь идет о сервисах для граждан, которым нужен постоянный удаленный контроль за состоянием здоровья. По словам лидера партии, сегодня в перечень постоянно работающих цифровых ресурсов включено более 120 сервисов, среди которых в том числе сайты для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию – позволяют получать оперативную связь с волонтерами или представителями организаций, которые помогают пользоваться нейросетями для описания изображений. "Кроме этого, большую помощь гражданам оказывают профессиональные цифровые сервисы психологической помощи и единый федеральный чат медико-психологической поддержки для анонимного и круглосуточного консультирования", – добавил он. Миронов считает необходимым разработать дополнительные критерии отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, которые работают в случае перебоев мобильного интернета.

