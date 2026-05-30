Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На западе Монголии подтвердили вспышку ящура - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/mongoliya-870347949.html
На западе Монголии подтвердили вспышку ящура
На западе Монголии подтвердили вспышку ящура - 30.05.2026, ПРАЙМ
На западе Монголии подтвердили вспышку ящура
На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа. | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T16:37+0300
2026-05-30T16:37+0300
общество
здоровье
монголия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f91976d8325c93096c42cf9b593b0018.jpg
ПЕКИН, 30 мая - ПРАЙМ. На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа. "Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура в сомоне Булган аймака (области - ред.) Ховд", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие семи семьям скотоводов. Как сообщает агентство, ожидается, что число инфицированных животных будет расти. Всего в зоне вспышки находятся около 5,5 тысяч голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
https://1prime.ru/20260212/yuar-867431371.html
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a933da9ef326c05e28ffd6a1c2a9b1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, монголия, в мире
Общество , Здоровье, МОНГОЛИЯ, В мире
16:37 30.05.2026
 
На западе Монголии подтвердили вспышку ящура

Синьхуа: в Монголии подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 мая - ПРАЙМ. На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа.
"Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура в сомоне Булган аймака (области - ред.) Ховд", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие семи семьям скотоводов.
Как сообщает агентство, ожидается, что число инфицированных животных будет расти. Всего в зоне вспышки находятся около 5,5 тысяч голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие
12 февраля, 23:02
 
ОбществоЗдоровьеМОНГОЛИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала