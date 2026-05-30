На западе Монголии подтвердили вспышку ящура
На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа.
2026-05-30T16:37+0300
ПЕКИН, 30 мая - ПРАЙМ. На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа. "Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура в сомоне Булган аймака (области - ред.) Ховд", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие семи семьям скотоводов. Как сообщает агентство, ожидается, что число инфицированных животных будет расти. Всего в зоне вспышки находятся около 5,5 тысяч голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
Синьхуа: в Монголии подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура
