https://1prime.ru/20260530/mongoliya-870347949.html

На западе Монголии подтвердили вспышку ящура

На западе Монголии подтвердили вспышку ящура - 30.05.2026, ПРАЙМ

На западе Монголии подтвердили вспышку ящура

На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа. | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T16:37+0300

2026-05-30T16:37+0300

2026-05-30T16:37+0300

общество

здоровье

монголия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f91976d8325c93096c42cf9b593b0018.jpg

ПЕКИН, 30 мая - ПРАЙМ. На западе Монголии подтверждена вспышка ящура - острого вирусного заболевания, передает агентство Синьхуа. "Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура в сомоне Булган аймака (области - ред.) Ховд", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие семи семьям скотоводов. Как сообщает агентство, ожидается, что число инфицированных животных будет расти. Всего в зоне вспышки находятся около 5,5 тысяч голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

https://1prime.ru/20260212/yuar-867431371.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, монголия, в мире