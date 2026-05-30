В Москве проводят эпидрасследование из-за якобы отравления роллами

2026-05-30T18:42+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием сальмонеллезом якобы после употребления роллов, купленных в "Якитории", сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее Telegram-канал "SHOT ПРОВЕРКА" писал, что массовое отравление роллами из "Якитории" произошло в Москве, в анализах пострадавшего ребенка нашли сальмонеллез. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с публикацией в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана "Якитория", находящегося по адресу: Бульвар Дмитрия Донского, дом 11, сообщает следующее… по данному случаю пищевого отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий", - рассказали в ведомстве.

