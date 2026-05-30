В ООН призвали воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре - 30.05.2026, ПРАЙМ
В ООН призвали воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре
ООН, 30 мая - ПРАЙМ. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре, сообщил РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак, комментируя сообщения об ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС. "Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры", - сказал Хак. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщали, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
ООН, 30 мая - ПРАЙМ. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре, сообщил РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак, комментируя сообщения об ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.
"Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры", - сказал Хак.
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщали, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
