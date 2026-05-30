На Западе выступили с тревожным признанием об "Орешнике"

2026-05-30T23:35+0300

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия использует удары ракетным комплексом "Орешник" по объектам на Украине не только в военных целях, но и для передачи важных сигналов Киеву и западным странам, пишет Advance."Орешник" — баллистическая ракета средней дальности, способная нести конвенциональную или ядерную боевую часть. И в этом его главное отличие. <…> "Орешник" относится к категории оружия, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный. Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте", — говорится в публикации.В материале отмечается, что "Орешник" занимает вершину огневой системы, включающей беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и другие средства поражения. По мнению авторов статьи, подобная концепция применения свидетельствует о стремлении придать каждому запуску дополнительный политический смысл."Это дорогое оружие для дорогих посланий, периодических ударов по ценным целям и постоянного напоминания Европе о том, что после отказа от старых договоров о ракетах сложились условия, которые все больше похожи на самый опасный период холодной войны", — резюмируется в материале.В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.В ответ российские военные нанесли удар возмездия по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник в МИД сообщили, что Россия в ответ на атаки ВСУ против мирного населения будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и сотрудникам международных организаций покинуть город, а жителям — не приближаться к административной и военной инфраструктуре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

