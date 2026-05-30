https://1prime.ru/20260530/ormuz-870349886.html
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана - 30.05.2026, ПРАЙМ
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана
Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T19:47+0300
2026-05-30T19:47+0300
2026-05-30T19:47+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
ксир
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20788a6e3c452a0353316526d539cc11.jpg
ТЕГЕРАН, 30 мая - ПРАЙМ. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "В течение прошедших суток 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР и получения разрешения на проход", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim. Отмечается, что Тегеран продолжает осуществлять "разумный и силовой" контроль над судоходством в Ормузском проливе, а любая агрессия будет встречена сокрушительным ответом со стороны вооруженных сил Ирана. Корреспонденту РИА Новости также удалось снять на видео несколько контейнеровозов с грузами, которые ожидают разрешения на прохождение Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
https://1prime.ru/20260530/tramp-870348612.html
ормузский пролив
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0bb7cdcaadd493085bf4ef8326c27d8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, иран, ксир, тегеран
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, КСИР, Тегеран
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана
Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив при координации ВМС Ирана