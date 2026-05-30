Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана

Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T19:47+0300

ТЕГЕРАН, 30 мая - ПРАЙМ. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "В течение прошедших суток 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР и получения разрешения на проход", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim. Отмечается, что Тегеран продолжает осуществлять "разумный и силовой" контроль над судоходством в Ормузском проливе, а любая агрессия будет встречена сокрушительным ответом со стороны вооруженных сил Ирана. Корреспонденту РИА Новости также удалось снять на видео несколько контейнеровозов с грузами, которые ожидают разрешения на прохождение Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

