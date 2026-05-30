Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/ormuz-870349886.html
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана - 30.05.2026, ПРАЙМ
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана
Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T19:47+0300
2026-05-30T19:47+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
ксир
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20788a6e3c452a0353316526d539cc11.jpg
ТЕГЕРАН, 30 мая - ПРАЙМ. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "В течение прошедших суток 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР и получения разрешения на проход", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim. Отмечается, что Тегеран продолжает осуществлять "разумный и силовой" контроль над судоходством в Ормузском проливе, а любая агрессия будет встречена сокрушительным ответом со стороны вооруженных сил Ирана. Корреспонденту РИА Новости также удалось снять на видео несколько контейнеровозов с грузами, которые ожидают разрешения на прохождение Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
https://1prime.ru/20260530/tramp-870348612.html
ормузский пролив
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0bb7cdcaadd493085bf4ef8326c27d8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, иран, ксир, тегеран
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, КСИР, Тегеран
19:47 30.05.2026
 
Торговые суда продолжают проходить через Ормуз при координации ВМС Ирана

Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив при координации ВМС Ирана

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
© AP Photo / Asghar Besharati
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 30 мая - ПРАЙМ. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"В течение прошедших суток 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР и получения разрешения на проход", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что Тегеран продолжает осуществлять "разумный и силовой" контроль над судоходством в Ормузском проливе, а любая агрессия будет встречена сокрушительным ответом со стороны вооруженных сил Ирана.
Корреспонденту РИА Новости также удалось снять на видео несколько контейнеровозов с грузами, которые ожидают разрешения на прохождение Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT
17:57
 
Мировая экономикаОрмузский проливИРАНКСИРТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала