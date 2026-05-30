Минцифры и МВД создадут просветительские материалы по ПДД

2026-05-30T09:34+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минцифры России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правил дорожного движения (ПДД), они также будут доступны в интернете, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости. "Создание просветительских материалов для самостоятельного изучения и проверки знаний законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе распространяемых через информационно-просветительские ресурсы в сети "Интернет", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ. Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом срок реализации данной меры - 2027 год. Кроме того, ведомства совместно с Минкультуры России должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года.

