https://1prime.ru/20260530/pilot-870339409.html

Пилот рассказал о турбулентности ясного неба

Пилот рассказал о турбулентности ясного неба - 30.05.2026, ПРАЙМ

Пилот рассказал о турбулентности ясного неба

Турбулентностью ясного неба принято считать явление, когда самолет попадает в участок атмосферы, в котором неожиданно резко может потерять или набрать высоту,... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T02:29+0300

2026-05-30T02:29+0300

2026-05-30T03:00+0300

бизнес

общество

red wings

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870339409.jpg?1780099203

КРАСНОДАР, 30 мая - ПРАЙМ. Турбулентностью ясного неба принято считать явление, когда самолет попадает в участок атмосферы, в котором неожиданно резко может потерять или набрать высоту, рассказал пилот авиакомпании Red Wings, командир самолета "Сухой Суперджет-100" Дмитрий Русаков. "Бывает турбулентность ясного неба. Ее не может предвидеть экипаж, и самолет может резко бросить вниз или вверх. И в этом случае бывает, что летают незакрепленные предметы, - например, тележки, на которых развозят продукты, или ручная кладь", - рассказал Русаков. Что касается турбулентности при пролете грозовой деятельности, отметил он, это явление поддается прогнозам, поэтому перед входом в такую зону экипаж включает табло "Пристегнуть ремни безопасности". "Болтанка возможна при пролете грозовой деятельности, но перед этим экипаж, как правило, "пристегивает" пассажиров, а после выхода из зоны турбулентности - "отстегивает", - пояснил Русаков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , red wings