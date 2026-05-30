Пилот рассказал о турбулентности ясного неба - 30.05.2026, ПРАЙМ
Пилот рассказал о турбулентности ясного неба
2026-05-30T02:29+0300
2026-05-30T03:00+0300
02:29 30.05.2026 (обновлено: 03:00 30.05.2026)
 
Пилот рассказал о турбулентности ясного неба

Пилот Red Wings Русаков: турбулентность ясного неба экипаж предвидеть не может

КРАСНОДАР, 30 мая - ПРАЙМ. Турбулентностью ясного неба принято считать явление, когда самолет попадает в участок атмосферы, в котором неожиданно резко может потерять или набрать высоту, рассказал пилот авиакомпании Red Wings, командир самолета "Сухой Суперджет-100" Дмитрий Русаков.
"Бывает турбулентность ясного неба. Ее не может предвидеть экипаж, и самолет может резко бросить вниз или вверх. И в этом случае бывает, что летают незакрепленные предметы, - например, тележки, на которых развозят продукты, или ручная кладь", - рассказал Русаков.
Что касается турбулентности при пролете грозовой деятельности, отметил он, это явление поддается прогнозам, поэтому перед входом в такую зону экипаж включает табло "Пристегнуть ремни безопасности".
"Болтанка возможна при пролете грозовой деятельности, но перед этим экипаж, как правило, "пристегивает" пассажиров, а после выхода из зоны турбулентности - "отстегивает", - пояснил Русаков.
 
