Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера
Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера
Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера
экономика
общество
мировая экономика
венгрия
совет европы
00:01 30.05.2026 (обновлено: 00:58 30.05.2026)
 
Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера

Президент Венгрии Шуйок заявил, что продолжает исполнять обязанности

БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы после того, как венгерский премьер-министр Петер Мадьяр неоднократно призывал его уйти в отставку.
"Президент республики, верный своей присяге, исполняет свои обязанности в соответствии с действующей конституцией, как и представители правительства и парламента", - говорится в заявлении офиса президента Венгрии.
В нем подчеркивается, что призывы Мадьяра "создают серьезно противоречивую ситуацию в нынешнем конституционном порядке, которая негативно влияет на конституционное функционирование и авторитет института президента".
"Президент Тамаш Шуйок обратился к консультативному органу Совета Европы, Европейской комиссии за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностей", - говорится в заявлении.
Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока к отставке, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. По словам Мадьяра, партия "Тиса", обладая конституционным большинством в парламенте, может внести изменения в основной закон страны и отправить в отставку президента, если он не уйдет сам до 31 мая.
 
