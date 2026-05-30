Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера
2026-05-30T00:01+0300
2026-05-30T00:58+0300
БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы после того, как венгерский премьер-министр Петер Мадьяр неоднократно призывал его уйти в отставку. "Президент республики, верный своей присяге, исполняет свои обязанности в соответствии с действующей конституцией, как и представители правительства и парламента", - говорится в заявлении офиса президента Венгрии. В нем подчеркивается, что призывы Мадьяра "создают серьезно противоречивую ситуацию в нынешнем конституционном порядке, которая негативно влияет на конституционное функционирование и авторитет института президента". "Президент Тамаш Шуйок обратился к консультативному органу Совета Европы, Европейской комиссии за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностей", - говорится в заявлении. Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока к отставке, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. По словам Мадьяра, партия "Тиса", обладая конституционным большинством в парламенте, может внести изменения в основной закон страны и отправить в отставку президента, если он не уйдет сам до 31 мая.
