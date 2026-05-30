Поставки китайских пылесосов в Россию в апреле выросли вдвое
2026-05-30T09:58+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Поставки пылесосов из Китая в РФ в апреле текущего года выросли вдвое в годовом выражении и достигли рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни КНР. Так, за апрель Россия импортировала из Поднебесной различных видов пылесосов на 69,3 миллиона долларов. Это стало рекордом за все время торговли двух стран. В годовом выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в месячном - на 21%. Самую большую долю в поставках заняли роботы-пылесосы - 55,5%, или 38,4 миллиона долларов. Суммарный объем их импорта за первые четыре месяца текущего года достиг 229,4 миллиона долларов - вдвое больше аналогичного прошлогоднего периода. Среди главных покупателей китайских пылесосов Россия в апреле расположилась на третьем месте. Также в пятерку вошли Германия с закупками на 164,6 миллиона долларов, США (на 89,7 миллиона), Нидерланды (на 60,5 миллиона) и Великобритания (на 48,8 миллиона долларов).
