Правительство утвердило решение для повышения доступности связи в селах

2026-05-30T10:56+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение для повышения доступности связи и мобильного интернета в селах и на участках федеральных дорог, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство утвердило постановление о порядке и сроках формирования перечня территорий совместного использования радиоэлектронных средств. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных автодорог", - говорится в сообщении. Согласно подписанному постановлению, Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территорий в такой перечень и направлять их Минцифры ежегодно не позднее 15 марта. Затем, в течение 30 дней, Минцифры рассмотрит эти предложения и направит их операторам связи для подтверждения наличия технической возможности совместного использования радиоэлектронных средств. При этом первоочередному включению в перечень подлежат населенные пункты с максимальной численностью населения и участки дорог, на которых услуги мобильной связи оказывает минимальное количество операторов. Утверждать перечень будет Минцифры по согласованию с Минтрансом ежегодно не позднее 1 сентября. Документ будет размещаться на сайте Минцифры в течение трех дней после утверждения, пояснили в пресс-службе. Отмечается, что решение направлено на повышение доступности услуг мобильной связи и интернета для жителей сельских поселений и автомобилистов.

