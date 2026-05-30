Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/reshenie-870345231.html
Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ
Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ - 30.05.2026, ПРАЙМ
Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ
Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T12:04+0300
2026-05-30T12:04+0300
финансы
банки
москва
банк россия
euroclear
euroclear bank
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с Euroclear порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства. "Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства. Жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
https://1prime.ru/20260528/euroclear-870285668.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, банк россия, euroclear, euroclear bank, россия
Финансы, Банки, МОСКВА, банк Россия, Euroclear, Euroclear Bank, РОССИЯ
12:04 30.05.2026
 
Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ

Euroclear Bank обжаловал решение о взыскании с него 200 млрд евро по иску ЦБ

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с Euroclear порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.
"Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.
Жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист
28 мая, 13:36
 
ФинансыБанкиМОСКВАбанк РоссияEuroclearEuroclear BankРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала