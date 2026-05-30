Первый после годового перерыва рейс из Гянджи в Петербург вылетит в субботу
2026-05-30T15:22+0300
БАКУ, 30 мая - ПРАЙМ. Первый авиарейс после годового перерыва из азербайджанского города Гянджа в российский город Санкт-Петербург авиакомпании Azerbaijan Airlines будет осуществлен в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. "В 16.10 по бакинскому времени (15.10 мск) 30 мая текущего года авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю... Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320", - сообщил источник. Последний раз этот прямой рейс (J2-5122) выполнялся авиакомпанией Azerbaijan Airlines в конце лета 2025 года. Рейсы были приостановлены из соображений безопасности полетов.
