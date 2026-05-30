Росгосстрах назвал "базовый минимум" дел перед поездкой в отпуск

2026-05-30T04:26+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Перед тем, как уехать в отпуск и оставить квартиру без присмотра на длительный срок, стоит сфотографировать все выключенные электроприборы, краны, плиты, а также оконные ручки, электрощит и входную дверь, рассказала РИА Новости начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова. Она перечислила "базовый минимум" дел перед поездкой: закрыть окна, проверить балкон, отключить лишние электроприборы, перекрыть воду, убедиться, что плита, утюг, обогреватели, удлинители и зарядные устройства не остались включенными. "Хороший прием — сделать несколько фотографий перед выходом: кранов, плиты, оконных ручек, электрощита и входной двери. Это помогает не возвращаться мыслями к вопросу "а точно ли я все выключил?" уже по дороге в аэропорт", - сказала Серова. Эксперт советует перед отъездом пройтись по квартире не на "автомате", а как будто вы впервые видите это жилье. Посмотреть не только на очевидные приборы, но и на то, что обычно не воспринимается как источник риска: робот-пылесос на зарядке, увлажнитель, гирлянды, автоматическая поилка для животных, система полива растений. "Просьба к соседу или родственнику иногда посмотреть квартиру звучит слишком расплывчато. Лучше заранее назначить конкретного человека и объяснить ему, что именно делать: как попасть в квартиру, где находятся вводные краны, электрощиток, документы, номера телефонов управляющей компании и аварийной службы", - советует эксперт. Она рекомендует оставить кому-то инструкцию, куда звонить при протечке, кому передать информацию, можно ли вскрывать помещение в экстренной ситуации. "Это особенно важно, если владелец находится в другой стране, в роуминге или без стабильной связи. Такие происшествия требуют оперативного реагирования, чтобы предоставить рост ущерба. Например, если вода течет несколько часов, последствия одни, а если несколько дней, масштаб уже совсем другой", - пояснила Серова. При этом страховку квартиры, по ее словам, лучше воспринимать не как замену обычной осторожности, а как дополнительную защиту на случай, если что-то все же пойдет не так. Эксперт дала рекомендации, на что обратить внимание при выборе страховки. По ее словам, важно застраховать не только само помещение, но и то, что находится внутри: ремонт, мебель, технику, инженерные системы. "Для владельцев квартир также актуальна защита ответственности перед соседями — если случится протечка, последствия редко ограничиваются только одной квартирой", – напомнила эксперт.

