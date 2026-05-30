Россия в апреле увеличила поставки пшеницы в Турцию в три раза
2026-05-30T05:18+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле текущего года увеличила поставки пшеницы в Турцию в три раза в годовом выражении - экспорт достиг 176 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой таможни.
Также заметный рост показали поставки ячменя, ставшие рекордными с весны 2023 года - в годовом выражении они подскочили в 62 раза, с 601,5 тысячи до 37,5 миллиона долларов.
Российский экспорт кукурузы в Турцию за этот же период увеличился в 12 раз, составив 32,6 миллиона долларов. А экспорт гречки подрос на 17% в годовом выражении - до 537 тысяч долларов.
Россия в апреле сохранила за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы на турецкий рынок, обеспечив 88% потребностей страны в импортном зерне. На втором месте оказалась Канада (10%), еще по 1% пришлось на Болгарию и Украину.
