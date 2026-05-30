Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне - 30.05.2026, ПРАЙМ
Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне
06:18 30.05.2026 (обновлено: 06:45 30.05.2026)
 
Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне

В России может появиться система блокировки двигателя при наличии паров алкоголя в салоне

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.
Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России.
"Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков)", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Кроме того, появится система, которая должна собирать информацию о состоянии водителя транспортного средства, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги.
Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения транспортного средства, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации различных типов транспортных средств и осуществления различных видов перевозок.
 
